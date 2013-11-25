Владелец марки "Белочка: я пришла" выиграл суд у ОЗПП

Фото: ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Русинвест" к Обществу защиты прав потребителей по поводу заявления ОЗПП о браке в бутылке водки "Белочка: я пришла".

Cуд постановил опубликовать опровержение на статью "Москвич будет судиться из-за осколка стекла в бутылке с водкой" и возместить истцу 20 тысяч рублей ущерба.

В самом Обществе защиты прав потребителей заявили, что решение суда подлежит обжалованию. "В течение месяца мы, возможно, подадим апелляцию на постановление суда", - сказал M24.ru юрист ОЗПП Михаил Абросимов.

Напомним, 26 марта Общество защиты прав потребителей сообщило, что житель Москвы требует через суд взыскать 100 тысяч рублей с магазина, продавшего ему бутылку водки, в которой обнаружился осколок стекла.

Согласно релизу общества, опасную находку в бутылке водки покупатель "распознал, вернувшись домой из магазина, когда решил употребить ее содержимое по назначению".