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Происшествия

25 августа 2014, 16:33

Горнолыжница, упавшая с подъемника, отсудила более 200 тысяч рублей

суды травмы подъемники горнолыжные трассы

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница Екатеринбурга отсудила у спортивного комплекса 212 тысяч рублей за травму, полученную при падении с горнолыжного подъемника, передает пресс-служба Свердловского облсуда.

Инцидент произошел весной 2013 года. Женщина поднималась в гору на лыжах, но на канатной дороге произошел рывок и спортсменка упала, не удержавшись в глубокой колее. Впоследствии врачи диагностировали у нее травму почки.

Пострадавшая обратилась с претензией в спортивный комплекс, но компания не пошла на мировое соглашение, объяснив это тем, что оборудование было исправно.

Суд, рассматривая иск, установил, что фирма, предоставляющая оборудование клиентам, отвечает не только за технику, но и за состояние прилегающей территории.

В результате судья взыскал со спорткомплекса более 153 тысячи рублей в качестве утраченного потерпевшей заработка, компенсации морального вреда, расходов на услуги представителя и экспертизу. Кроме того, горнолыжница получит от компании 58 тысяч рублей в качестве штрафа за отказ в мировом соглашении.

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