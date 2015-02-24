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Происшествия

24 февраля, 16:25

"Школьный стрелок" из Отрадного останется под стражей до 25 мая

суды арест школьный стрелок

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Суд продлил срок содержания под стражей школьника, застрелившего учителя и полицейского. Подросток останется в медчасти СИЗО №2 до 25 мая, сообщает Агентство "Москва".

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Судья перенес прения сторон по делу на 25 февраля в связи с неявкой адвоката Людмилы Айвар. Ранее подросток частично признал свою вину, но, по словам его адвоката, не согласен с квалификацией обвинения. Против "стрелка" возбудили дело сразу по трем статьям: "захват заложников", "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

До этого родные убитого "школьным стрелком" учителя географии Андрея Кириллова подали в Бутырский суд иски о возмещении морального вреда на 9 миллионов рублей. Помимо этого, потерпевшие просят назначить сыну убитого ежемесячное содержание на сумму 68 тысяч рублей до 18 лет, либо, в случае поступления в вуз, до 21 года с единоразовой выплатой 261 тысячи рублей.

Напомним, в феврале прошлого года десятиклассник, вооруженный винтовкой отца, ворвался в класс школа в Отрадном, застрелил учителя географии и взял в заложники учеников.

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После прибытия наряда полиции школьник решил обороняться. В результате один сотрудник МВД был смертельно ранен, другой оказался в госпитале. Нейтрализовать ученика удалось лишь после прибытия его отца, который вошел в школу в бронежилете и уговорил сына сдаться. Школьник успел произвести не менее 11 выстрелов.

Проведенная весной экспертиза показала, что молодой человек психически болен. У него диагностировали прогрессирующую параноидальную шизофрению.

Сюжет: Стрельба в школе в Отрадном

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