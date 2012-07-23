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Происшествия

23 июля 2012, 15:43

Антонине Бабосюк вернут 1,5 тонны изъятого золота

суды Алтын Антонина Бабосюк

ИТАР-ТАСС

Экс-главе ювелирного холдинга "Алтын" Антонине Бабосюк вернут золотые украшения общим весом в 1,5 тонны, изъятые в качестве вещественных доказательств.

"На днях мы получили постановление следователя о прекращении уголовного дела, в рамках которого были изъяты украшения. Там отмечается, что все вещественные доказательства будут возвращены законному владельцу", – заявила адвокат предпринимательницы Татьяна Ножкина.

По словам Ножкиной, эта процедура займет некоторое время, однако есть надежда, что Бабосюк получит обратно свою собственность в ближайшее время.

Адвокат пояснила, что следствие прекратило дело о контрабанде золотых изделий в сеть магазинов "Алтын". Это основное уголовное дело, из которого в отдельное производство были выделены материалы в отношении Бабосюк и других топ-менеджеров компании.

В понедельник Бабосюк отозвала из Лефортовского суда Москвы жалобу на действия следствия, отказывающегося возвращать ей вывезенное из магазинов золото, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело о контрабанде против нескольких сотрудников ювелирного холдинга было возбуждено в октябре 2009 года. Сотрудники ФСБ проводили следственно-оперативные мероприятия в торговых и офисных помещениях холдинга в Москве, Петербурге и Омске.

В сентябре 2011 года другой фигурант этого уголовного дела – один из руководителей ООО "Ювелирный центр "Алтын" и гендиректор ООО "Тянь-Шань" Владимир Суховеев был приговорен к четырем годам колонии. Суд признал его виновным в покушении на контрабанду и участии в преступном сообществе.

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