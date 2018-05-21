Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова

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Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову. Его обвиняют в хищении бюджетных средств.

"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – цитирует вердикт ТАСС.

Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Меру пресечения продлили также директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум , продюсеру Юрию Итину, бухгалтеру Нине Масляевой.

Продюсеру Алексею Малобродскому из-за состояния здоровья изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы 10 мая.

Ранее всем фигурантам дела "Седьмой студии" предъявили обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 миллиона рублей. В отдельное производство выделили материалы во отношении Масляевой и Вороновой. Одна заключила сделку со следствием, а другая скрывается.

Согласно данным следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета, для реализации которого Серебренников создал "Седьмую студию".

По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева каждый год заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры для отчетности.