Почти 90 клиентов туроператора "Лабиринт" подали иск в суд

Клиенты "Лабиринта" пытаются взыскать более 17 млн рублей через суд

В Кунцевский районный суд Москвы поступил коллективный иск от 87 клиентов приостановившего деятельность туроператора "Лабиринт", сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавшие туристы требуют возместить им ущерб и моральный вред. Общая сумма исковых требований превысила 17,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что гражданская ответственность "Лабиринта" была застрахована на 120 миллионов рублей, в то время как сумма требований туристов составляет 1,8 миллиарда рублей.

Всего компания приняла 20 тысяч заявлений от туристов со всей России, причем в каждом может быть по несколько туристов. На выплату возмещения претендуют порядка 50 тысяч человек, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 10% от стоимости тура.

Напомним, туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа 2014 года. В результате этого пострадали более 20 тысяч туристов.

Стоит отметить, что с середины июля 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Сначала о приостановке деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля подобное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-тур".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ", а 8 сентября 2014 года - петербургский туроператор "Солвекс-Турне".

В результате банкротства крупных туристических компаний пострадали порядка 30 тысяч человек.