Активисты "Монстрации" собрали деньги на один из пяти штрафов

Фото с сайта monstration.ru

Суд приговорил пятерых молодых людей, участвовавших в "Монстрации" 7 июля, к штрафам в десять тысяч рублей. Как сообщается, на сайте акции, на набережной Тараса Шевченко собралось около пятидесяти человек. Полицейские показали участникам постановление мэрии об отказе в проведении мероприятия, и перед тем как разойтись, активисты решили провести "минуту мычания". В итоге пять человек были задержаны и доставлены в ОВД "Дорогомилово". Это организатор акции Сергей Моторин, парень, доставший плакат "Сделаем английский язык японским", девушка с блокнотом с надписью "Призываю к массовым порядкам" и парень с девушкой, связавшие себя цепью.

После нескольких судебных заседаний каждого из них признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия. Надо сказать, что изменения в КоАП РФ, устанавливающие новые правила для митингующих, вступили в силу незадолго до этого, в начале июня. Штрафы за нарушения на митингах увеличились в десятки раз, в качестве наказания предусмотрены обязательные работы, появился запрет приходить на митинги в масках и в состоянии алкогольного опьянения, а также было введено наказание за организацию несанкционированных массовых акций под видом массовых "гуляний", если это повлекло нарушение общественного порядка.

Согласно соответствующей статье КоАП РФ, "участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах", если это повлекло нарушение общественного порядка, карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Оплатим все штрафы

Одна из участниц мероприятия, студентка Юлия Архипова, написала о судебном решении в своем микроблоге в "Твиттере". Друзья тут же посоветовали ей создать электронный кошелек и обратиться к подписчикам с просьбой помочь оплатить штраф. На призыв откликнулись молниеносно: уже через три часа на счете собралась сумма, аналогичная размеру наложенного судом штрафа. Этому немало поспособствовало распространение сообщения в СМИ, а также через микроблоги, в том числе известного оппозиционера Алексея Навального.

Сама Юля Архипова сначала не рассчитывала на такой результат, но теперь надеется, что собранных денег хватит на оплату всех пяти штрафов. "Если нам удастся собрать больше, мы оплатим остальные штрафы, - заявила она порталу "Москва-24". – А если еще больше, то поставим это на поток. Если люди нам верят и будут присылать деньги, мы будем оплачивать все штрафы по аналогичным делам, которые суды наложили на тех, кто не может заплатить сам".

Юлия рассказала, что пришла на "Монстрацию" из любопытства, никакого плаката у нее не было. Уже на месте она написала в своем блокноте "Призываю к массовым порядкам", после чего ее и задержали полицейские.

Полицейские решили, что это гей-парад

В отличие от остальных участников, Архипову защищает адвокат Виолетта Волкова, известная по процессам над Pussy Riot и Сергеем Удальцовым. Из-за этого решение по ее делу было принято позже, чем по другим: Волкова была занята, и несколько раз просила перенести рассмотрение дела. Однако в результате суд вынес решение в отсутствие адвоката.

В свою очередь Виолетта Волкова заявила порталу "Москва-24", что обязательно обжалует решение суда.

"Запись в личной записной книжке моей подзащитной не является плакатом, - считает она. – У нее не было плаката, она не выкрикивала лозунгов, она вообще не участница акции, а пришла из простого любопытства. Ей было интересно, весело, и она сделала эту надпись в блокноте. "Монстация" – это вообще шуточное представление и не может считаться массовым мероприятием. Как если бы люди в футбол собрались поиграть, а их за это арестовали".

По словам адвоката, сотрудники полиции почему-то решили, что происходящее является гей-парадом – якобы на одном из плакатов была надпись "Мы за однополую любовь".

История "Монстраций"

Идея "Монстраций" принадлежит новосибирскому художнику Артему Лоскутову. Участники обычно выходят на шествие с абсурдными лозунгами. Первая такая акция прошла в 2004 году, на ней присутствовали около 80 человек.

В Москве они проходили в прошлом и позапрошлом годах, с количеством участников в сто и двести человек соответственно. Ранее никто из монстрантов не задерживался и не наказывался.