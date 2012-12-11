Суд снял арест с имущества фигуранта "дела ЮКОСа" Алексаняна

Василий Алексанян. Фото: ИТАР-ТАСС
Симоновский суд столицы во вторник снял арест с имущества покойного фигуранта "дела ЮКОСа" Василия Алексаняна. Таким образом, было удовлетворено ходатайство адвоката.
Суд указал, что уголовное дело в отношении Алексаняна было прекращено летом 2010 года в связи с истечением срока давности и оснований налагать арест на имущество фигуранта "дела ЮКОСа" нет, сообщает РАПСИ.
Иски потерпевших суд оставил без рассмотрения.
Алексанян скончался 3 октября 2011 года в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Отметим, что Алексанян более двух лет находился в заключении.