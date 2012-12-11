Суд снял арест с имущества фигуранта "дела ЮКОСа" Алексаняна

Василий Алексанян. Фото: ИТАР-ТАСС

Симоновский суд столицы во вторник снял арест с имущества покойного фигуранта "дела ЮКОСа" Василия Алексаняна. Таким образом, было удовлетворено ходатайство адвоката.

Суд указал, что уголовное дело в отношении Алексаняна было прекращено летом 2010 года в связи с истечением срока давности и оснований налагать арест на имущество фигуранта "дела ЮКОСа" нет, сообщает РАПСИ.

Иски потерпевших суд оставил без рассмотрения.

Алексанян скончался 3 октября 2011 года в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Отметим, что Алексанян более двух лет находился в заключении.