Столичного врача осудили на два года за смерть пациентки

ИТАР-ТАСС

Московского врача признали виновным в смерти девушки в клинике пластической хирургии, сообщает Следственный комитет РФ.

В декабре прошлого года 28-летняя женщина скончалась во время операции по липосакции, которая проводилась в частной клинике «Де Вита». Следствие установило, что потерпевшая умерла из-за передозировки обезболивающего средства.

Врача-хирурга Дениса Аверченкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской практикой в течение трех лет.