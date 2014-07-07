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Происшествия

07 июля 2014, 17:01

Суд в Москве рассмотрит вопрос о заочном аресте главы МВД Украины

суды заочный арест

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы 9 июля рассмотрит ходатайство СКР о заочном аресте главы МВД Украины Арсена Авакова, передает МИА "Россия сегодня".

Заседание назначено на 12 часов.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Напомним, в июне 2014 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Авакова и Коломойского по статьям "Организация убийства", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Похищение человека" и "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".

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По версии следствия, Арсен Аваков и Игорь Коломойский с 12 апреля 2014 года организовали и руководили проведением войсковой операции на территории юго-востока Украины, в ходе которой применялись системы залпового огня "Град", кассетные бомбы и другие виды тяжелого наступательного вооружения, в результате чего были убиты более ста гражданских лиц.

Кроме того, в ходе операции погибли граждане России – журналисты Игорь Корнелюк, Антон Волошин и правозащитник Андрей Миронов, а также гражданин Италии, фотокорреспондент Андреа Роккелли. "Помимо этого, были разрушены объекты коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, вследствие чего более 50 тысяч человек покинули постоянные места своего проживания, прибыв на территорию России", - отмечается в сообщении.

Также Следственный комитет полагает, что с ведома Авакова и Коломойского было организовано похищение журналистов телерадиокомпании "Звезда" и ряда других российских корреспондентов.

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