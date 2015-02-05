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Происшествия

05 февраля 2015, 17:27

Дело об избиении олимпийского чемпиона Тихонова рассмотрит суд

суды избиение олимпийцы Александр Тихонов

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Покупатель супермаркета, который избил олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, заступившегося в конфликте за другого посетителя, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

15 июня прошлого года безработный молодой человек, проживавший в столице без регистрации, будучи пьяным, зашел в супермаркет на улице Гарибальди. Уточняется, что 23-летний житель Республики Дагестан Руслан Иразиев был пьян.

Из-за незначительного повода молодой человек неприлично выразился в адрес одного из покупателей, при этом сорвав с него наушники. Находившийся в зале четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов попытался утихомирить дебошира, однако тот ударил спортсмена по лицу.

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Позже, находясь около магазина, откуда его вывели охранники, Иразиев оскорбил и проходящую мимо женщину. В ответ на это ему сделал замечание прохожий. Иразиев набросился и на него и стал избивать. В итоге молодой человек получил телесные повреждения средней тяжести.

Теперь уголовное дело направили для рассмотрения в Черемушкинский суд Москвы. Руслан Иразиев обвиняется по статье "Хулиганство, совершенное по мотивам национальной ненависти" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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