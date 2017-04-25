Арестован подозреваемый в убийстве российского солдата гражданин Армении

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Суд в Ереване арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве российского военнослужащего. Ближайшие два месяца Арман Джанджугазян проведет под стражей, сообщает "Интерфакс".

22 апреля военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении был найден убитым у городского магазина. На теле 21-летнего Дмитрия Ялпаева обнаружили колото-резаные ранения в области шеи.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Позже по подозрению в совершении убийства был задержан 20-летний мужчина. Ему предъявлены официальные обвинения.