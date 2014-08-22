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Новости культурного мира

22 августа 2014, 15:51

Суд признал хит Шакиры "Loca" плагиатом

суд плагиат Шакира

Шакира. Фото: ИТАР-ТАСС

Американский суд признал плагиатом одну из популярнейших песен певицы Шакиры "Loca", сообщает издание New York Daily.

Судья установил, что мотив песни знаменитой певицы был скопирован из композиции "Loca con su Tiguere" доминиканского исполнителя Рамона Ариаса Васкеса, которая была записана в конце 90-х годов.

Стоит отметить, что Шакира "позаимствовала" музыкальные фрагменты из песни Васкеса не напрямую. Сначала эту композицию скопировал рэпер Эль Ката. Именно его версию и использовала латиноамериканская исполнительница. Сам Эль Ката, впрочем, отрицает факт "кражи" у Васкеса.

Компания Mayimba Music, которой принадлежат права на "исходную" песню, в 2012 году уже подавала иск на Sony ATV, с которой работают Шакира и Эль Ката.

Добавим, что Шакира исполнила композицию "Loca" как на испанском, так и на английском языке. Однако судебный иск касался только испаноязычной версии. В звукозаписывающей компании Sony отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, что в 2010 году песня "Loca" возглавила хит-парад Latin Billboard и разошлась тиражом 5 миллионов копий. Однако из-за суда теперь компания Sony может понести немалые убытки.

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