Фото: ТАСС/Andy Dean Photography/YAY

Россиянин Роман Селезнев вновь предстал перед судом в США по обвинению в кибермошенничестве. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США.

В штате его Джорджия обвиняют в краже банковских данных в 2008 году у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте.

В апреле 32-летний россиянин был признан присяжными виновным по 38 преступным эпизодам, связанным с кибермошенничеством. По данным обвинения, действия Селезнева привели к ущербу в 170 миллионов долларов. Его приговорили к 27 годам тюрьмы.

Селезнева задержали агенты секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, после чего вывезли в США. В МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.