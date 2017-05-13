Власти США достигли досудебного соглашения с компанией российского бизнесмена

Фото: ТАСС/YAY/Andy Dean Photography

Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет россиянин Денис Кацыв, достигли досудебного соглашения по делу об отмывании денег, сообщает агентство Bloomberg.

Американские правоохранительные органы согласились отказаться от претензий в адрес базирующейся на Кипре компании в обмен на выплату 5,9 миллиона долларов. Prevezon Holdings выплатит денежные средства до судебного разбирательства, которое должно было состояться 15 мая в федеральном суде в Нью-Йорке.

По словам адвоката Фейт Гэй, представляющей интересы компании, российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", – отметила она.