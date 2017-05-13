Форма поиска по сайту

13 мая 2017, 12:26

Политика

Власти США достигли досудебного соглашения с компанией российского бизнесмена

Фото: ТАСС/YAY/Andy Dean Photography

Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет россиянин Денис Кацыв, достигли досудебного соглашения по делу об отмывании денег, сообщает агентство Bloomberg.

Американские правоохранительные органы согласились отказаться от претензий в адрес базирующейся на Кипре компании в обмен на выплату 5,9 миллиона долларов. Prevezon Holdings выплатит денежные средства до судебного разбирательства, которое должно было состояться 15 мая в федеральном суде в Нью-Йорке.

По словам адвоката Фейт Гэй, представляющей интересы компании, российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", – отметила она.

Как полагает следствие США, компания Prevezon Holdings занималась отмыванием средств на сумму в 230 миллионов долларов, полученных в результате налоговых махинаций в России. В частности, на эти средства предположительно приобреталась американская недвижимость.

Предполагалось, что среди этих денег есть средства, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был скончавшийся в 2009 году Сергей Магнитский.

