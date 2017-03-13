Доступ к сайтам иностранных компаний-нарушителей предложили замедлить

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Весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства, пишет газета "Ведомости".

Многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы. Чиновники считают, что проблема может быть решена кардинально.