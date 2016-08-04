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Происшествия

04 августа 2016, 12:23

Фигуранта дела о хищениях в Минкульте перевели под домашний арест

суд следствие суды арест хищения Минкульт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Советнику гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова, обвиняемому по делу о хищении в Министерстве культуры РФ государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, изменили меру пресечения, сообщает Агентство "Москва".

Лефортовский суд отпустил Колесникова из под стражи и поместил под домашний арест, где он будет находиться до 16 октября.

Другим фигурантам дела – заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, директору АО "Балтстрой" Дмитрию Сергееву, руководителю подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олегу Иванову и директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борису Мазо продлили сроки ареста до 15 октября.

По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек Мазо, Сергеева, Коченова, Иванова и других лиц для хищения госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В результате преступной деятельности было похищено не менее 50 миллионов рублей.

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