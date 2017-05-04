Американской правозащитнице грозит тюремный срок за смех в Сенате

Фото: ТАСС/Andy Dean Photography/YAY

Американская активистка движения "Code Pink" Дезири А. Файруз рассмеялась, когда Сенат США утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора страны. За нарушение порядка в зале заседаний ей грозит тюремный срок или штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американка пояснила, что не хотела срывать заседание, но это событие на самом деле ее рассмешило. По ее словам, Сешнса 30 лет назад не утвердили на пост федерального судьи из-за обвинений в расизме. Поэтому, когда один из представителей республиканцев назвал утвержденного генпрокурора борцом за равенство всех людей перед законом, 61-летняя женщина не смогла сдержать смех.

Впрочем теперь обвинения в нетерпимости могут выдвинуть против самой Файруз. Суд отметил, что в костюмах сопровождавших женщину лиц присутствовали элементы одежды организации Ку-клукс-клан.