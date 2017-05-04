Форма поиска по сайту

04 мая 2017, 09:13

Политика

Американской правозащитнице грозит тюремный срок за смех в Сенате

Фото: ТАСС/Andy Dean Photography/YAY

Американская активистка движения "Code Pink" Дезири А. Файруз рассмеялась, когда Сенат США утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора страны. За нарушение порядка в зале заседаний ей грозит тюремный срок или штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американка пояснила, что не хотела срывать заседание, но это событие на самом деле ее рассмешило. По ее словам, Сешнса 30 лет назад не утвердили на пост федерального судьи из-за обвинений в расизме. Поэтому, когда один из представителей республиканцев назвал утвержденного генпрокурора борцом за равенство всех людей перед законом, 61-летняя женщина не смогла сдержать смех.

Впрочем теперь обвинения в нетерпимости могут выдвинуть против самой Файруз. Суд отметил, что в костюмах сопровождавших женщину лиц присутствовали элементы одежды организации Ку-клукс-клан.

Джефф Сешнс получил прозвище "Бюджетный ястреб", поскольку является сторонником сокращения налогов и государственных расходов. Он поддерживал иракскую кампанию Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику Барака Обамы. Кроме того, ранее он занимал довольно жесткую позицию по отношению к России. Однако, войдя в команду Дональда Трампа, он начал выступать за нормализацию отношений с Москвой.

Должность генпрокурора Сешнс получил в феврале 2017 года.

суд правозащитники жизнь в мире

