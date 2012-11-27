Власти Москвы выделят субсидии для оплаты ЖКУ полумиллиону семей

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти выделят субсидии для оплаты услуг ЖКХ 508 тысячам московских семей.

Кроме того, по словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, сохраняется система реформ по оплате ЖКУ, которой пользуются 3,7 миллиона москвичей.

"На покрытие разницы между фактическими платежами населения и экономически образованными ценами на тепло и воду будет израсходовано порядка 13 миллиардов рублей в 2013 году", - отметил глава департамента.

Кроме того, 18 миллиардов рублей будет выделено на оплату работ по ремонту домов, 24 миллиарда - по благоустройству дворов и прилегающих территорий, а 12 миллиардов рублей - на соцподдержку по оплате коммунальных услуг отдельным категориям людей.

Напомним, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для москвичей с 1 июля 2013 года составит около 9,7 процентов.