07 марта 2017, 09:17

Экономика

Правительство утвердило новые правила субсидирования РУСАДА

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Правительство России утвердило новые правила предоставления субсидий российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для агентства предусмотрено 1,67 миллиарда рублей. Кроме того, законом предусмотрено прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение сборных команд России.

Средства выделены на мероприятия в части антидопингового обеспечения команд. В постановлении уточняется, что документ также устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидии.

