30 января 2014, 16:19

Общество

В столице названы имена десяти лучших студентов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве стали известны имена десяти лучших студентов, информирует пресс-служба Городского центра профессионального и карьерного развития.

Как уточняется, лучших из лучших выбрали среди именных стипендиатов правительства Москвы.

"Претендовать на стипендию в размере 6500 рублей могут те учащиеся, которые соответствуют основным критериям, в том числе: студент должен учиться на "хорошо" и "отлично", при этом оценок "отлично" должно быть не менее 50 процентов, а также вести профориентационную деятельность с московскими школьниками", - говорится в сообщении.

Победителями стали: Татьяна Ермолаева (МГМУ им.Сеченова); Ксения Бейдина (МГМУ им.Сеченова); Валерия Бочарова (МГТУ "Станкин"); Андрей Азаров (МАИ); Валерий Мкртчян (МГТУ им.Баумана); Ирина Солохина (МГТУ ГА); Алексей Царев (РУДН); Александр Михайлин (МАИ); Диана Щербенюк (МГПУ); Светлана Немцева (МИЭТ).

Стипендиатам вручили сертификаты, подписанные руководителем столичного департамента образования Исааком Калиной.

