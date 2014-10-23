Сто лет "Щуке": знаменитые актеры – о студенческой жизни и "адовой работе"

Фото: m24.ru

В четверг, 23 октября, легендарная "Щука" – Театральный институт имени Щукина отмечает 100-летний юбилей. Юрий Яковлев, Владимир Этуш, Алла Демидова, Анастасия Вертинская, Екатерина Симонова, Максим Суханов – вот далеко не полный список выпускников-щукинцев.

Где Виктор Добронравов прятался от вахтерш, какие скороговорки учил Александр Ширвиндт, почему нынешнего ректора Щукинского института не зачислили с первого раза и как Рубен Симонов играл спектакли для нефтяников - в материале M24.ru.

Александр Ширвиндт, актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель Театра сатиры

Александр Ширвиндт. Фото: m24.ru

Справка M24.ru Театральное училище имени Щукина окончил в 1956 году, после чего был зачислен в труппу Театра-студии киноактера. Работал в театре имени Ленинского комсомола, Театре на Малой Бронной. С 1970 года играет в Театре сатиры. В 2000-м занял пост художественного руководителя театра. Театральное училище имени Щукина окончил в 1956 году, после чего был зачислен в труппу Театра-студии киноактера. Работал в театре имени Ленинского комсомола, Театре на Малой Бронной. С 1970 года играет в Театре сатиры. В 2000-м занял пост художественного руководителя театра. Работа на сцене: спектакли "Обыкновенное чудо", "Дом, где разбиваются сердца", "Горе от ума", "Ревизор", "Орнифль", "Мольер" ("Кабала святош") и другие. Фильмы с участием Александра Ширвиндта: "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх" и другие.



"Я один из самых старых профессоров Щукинского училища, начал преподавать в 1957 году. 23 октября у "Щуки" юбилей. А я вспомнил, что ровно 60 лет назад в этот день мы с двумя уже покойными однокурсниками – Славой Соколовым и Славой Лавровым – написали песню, которая потом стала почти гимном училища: "Знакомый дом в зеленой тихой улице, со сценой здесь подружишься навек. И, гордый славою студента-щукинца, войдет в искусство новый человек". Сейчас молодые ребята поют эту песню, думая, что она народная, а у нее есть авторы.

Самой большой моей трагедией во время обучения на первых двух курсах была неправильная дикция, не выговаривал "ч", "ш", "щ". Поэтому постоянно тараторил скороговорки вроде "Щегленок щупленький за рощей нещадно плакал и пищал", чтобы меня не выгнали из училища.

Что касается щукинских традиций, то сейчас, к сожалению, это все стало более размыто. Но какие-то островки индивидуальности остались. Есть предметы, которые вообще ни в одном театральном институте не преподают. У нас очень сильная кафедра сцендвижения и фехтования, замечательная кафедра художественного слова во главе с Василием Лановым – он фанат слова, стиха и Пушкина.

Ректор "Щуки" Евгений Князев – не только замечательный педагог. Он оказался еще и замечательным прорабом, сделал из училища настоящий храм: чисто, красиво, современный дизайн. Так что училище живо. И, кстати, в моем Театре сатиры из труппы в 100 человек 38 актеров – выпускники Щукинского училища".

Виктор Добронравов. Фото: ТАСС/Александра Мундрац

Виктор Добронравов, актер театра и кино

Справка M24.ru Театральное училище имени Щукина окончил в 2004 году. Тогда же был зачислен в труппу театра имени Вахтангова. Театральное училище имени Щукина окончил в 2004 году. Тогда же был зачислен в труппу театра имени Вахтангова. Театральные работы Виктора Добронравова: "Чулимск прошлым летом", "Сирано де Бержерак", "Чайка", "Пиковая дама", "Маскарад", "Евгений Онегин", "Отелло". Снялся в сериалах "Московские окна", "Не родись красивой", "Сваты".



"Поступление далось мне тяжело, волновался, у меня подкашивались ноги, тряслись поджилки. И, уже будучи студентом, я не мог спокойно смотреть на абитуриентов, которые готовились в коридорах училища, мне становилось дурно.

Я поступил в 2000-м году. Весело было по ночам, когда мы оставались готовиться к самостоятельному показу. Прятались от вахтерш по аудиториям, репетировали отрывки. Жизнь в театральном вузе кипит с утра до ночи. А готовиться к показу нужно самостоятельно, в свободное время. Поэтому часто студенты репетируют по ночам. Как-то нас накрыла вахтерша и давай записывать фамилии. Ну мы и начали представляться: "Раскольников… и так далее".

Вначале у меня была боязнь выхода на сцену, но к четвертому курсу она прошла. Учился хорошо по всем предметам, кроме мастерства.

Самой серьезной учебной работой для меня стал спектакль по рассказу Шукшина "Кони привередливые". Мы готовили спектакль от и до, все сами: стругали, прибивали, вешали. Спектакль своими руками – это, пожалуй, то, чего мне не хватает в театре сегодня.

Были ли традиции? Да, в училище первый курс помогает выпускному четвертому, который готовит дипломный спектакль. Первокурсники выступают в роли костюмеров, гримеров, постановщиков. У нас был шлыковский курс, ученики Юрия Шлыкова: Юра Чурсин, Сережа Епишев, Света Антонова. Мы дружили.

А еще нам очень повезло, застали педагогов старой школы: Аллу Казанцеву, Альберта Бурова, Юрия Авшарова. Это мастера, которые входят в золотой фонд Щукинского училища, они воспитали не одно поколение талантливых актеров.

Сейчас я, к сожалению, далек от "Щуки" в силу того, что плотно занят в профессии. Но, может быть, когда наберусь опыта, вернусь в училище в качестве педагога.

Хотел бы пожелать щукинцам сохранить искреннюю любовь к профессии. Сейчас у людей она куда-то улетучивается".

Зинаида Славина. Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Зинаида Славина, актриса театра и кино, народная артистка РФ

Справка M24.ru Окончила Щукинское училище в 1964 году. Дипломный спектакль Зинаиды Анатольевны "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова послужил толчком к созданию Театра на Таганке. Окончила Щукинское училище в 1964 году. Дипломный спектакль Зинаиды Анатольевны "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова послужил толчком к созданию Театра на Таганке. Славина сыграла более чем 1600 спектаклей в Театре на Таганке, в числе которых "Тартюф", "Мать", "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание", "Зори здесь тихие", "Гроза", "На дне", "Мисс и мафия", "Афган". Фильмы с участием Зинаиды Славиной: "Детский мир", "Семейные обстоятельства", "Нос", "Иван да Марья", "Вашингтонский корреспондент", "Дорога к морю".



"Я мечтала стать актрисой с детства. Учась в школе, я ходила в дом пионеров, драмкружок, много читала, собирала фотографии актеров. Этот альбом до сих пор берегу. По окончании школы подавала документы в ГИТИС, ВГИК, Щепкинское и Щукинское училища. Однажды даже ездила поступать в Ленинград. Поступила только на третий год в Щукинское училище.

Студенческие годы вспоминаю как напряженную умственную и физическую работу. Мы оттачивали мастерство, учились произносить текст так, как если бы это были тобой написанные строки, чтобы был посыл этого текста от твоего сердца к сердцу и душе зрителей. Занимались с утра до ночи. Учили наизусть десятки, если не сотни текстов. И их надо было знать в совершенстве. Любое несоответствие текста вызывало его многократное повторение – брались за тетради и учили, учили, учили.

Что касается дипломного спектакля "Добрый человек из Сезуана", то его режиссер Юрий Любимов требовал от нас достоверности образов. Утром мы репетировали, вечером играли спектакль. Первоначально в Театре на Таганке играли по 30-40 спектаклей.

Во все времена у многих складывается ложное представление об актерской профессии. Почему-то думают, что работа актрисы – это цветы и поклонники. Ничего подобного. Это адова работа. Студентам-щукинцам я бы пожелала беречь свое здоровье и в первую очередь бросить курить – очень вредит голосу. Всегда нужно помнить, что искренность и эмоциональные затраты в твоей игре на сцене зачастую помогают людям в их жизни. Любите свою профессию. Безразличные и холодные не приживаются в театре, быстро уходят из профессии".

Рубен Симонов. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Рубен Симонов, актер, режиссер педагог

Справка M24.ru Театральный институт имени Щукина окончил в 1974 году. Поступил в труппу Театра на Малой Бронной, где сыграл одну из самых значимых своих ролей в спектакле "Покровские ворота". Театральный институт имени Щукина окончил в 1974 году. Поступил в труппу Театра на Малой Бронной, где сыграл одну из самых значимых своих ролей в спектакле "Покровские ворота". Спектакли с участием Симонова – "Горя бояться – счастья не видать", "Девушка-гусар", "Дайте мне старуху". В "Щуке" преподает актерское мастерство.



"Я вырос в доме, где жили Анна Орочко, Цецилия Манскурова. Это педагоги, которые учили и моего деда, и моего отца, и меня. Я занимался на курсе у Веры Константиновны Львовой.

Щукинское училище – это игра, чрезвычайно веселая, талантливая, остроумная. Помню, отдыхали всегда вместе, у Театра Вахтангова был свой дом отдыха, свое подсобное хозяйство.

Из студенческих традиций назову одну – влюбленность в своих педагогов.

Во время обучения для меня было самым сложным побороть влияние собственной известной фамилии. Удалось это сделать на втором курсе, когда нас послали на производственную практику в Тюменскую область к нефтяникам. Там студенты играли отрывки, которые делали еще на первом и втором курсах. И вот этим нестоличным зрителям было наплевать, Симонов я или обычный актер. Тогда-то я и понял, что на сцене меня держит не моя фамилия, что я сам чего-то стою.

Помню, по щукинской традиции мы помогали четверокурсникам Наташе Варлей, Юре Богатыреву, Наташе Гундаревой готовить спектакли. За счет этой постоянной взаимопомощи мы все время на одной волне. Мы все друг друга любим и помним.

Мне очень повезло, что сразу после училища я попал в Театр на Малой Бронной. Меня пригласили на роль Костика в "Покровские ворота". Не было простоя. Я сразу взялся за серьезную работу.

Всякое дело живое. Дерево растет, и театр растет. Вот Щукинскому училищу уже 100 лет. За счет того что педагоги обновляются, есть возможность учиться у нескольких мастеров, узнавать разные школы. Из этого складывается театральный институт. Блестящие занятия пластикой, музыкой, пением – все это и отличает Щукинское училище. Выпускника "Щуки" на съемочной площадке видят сразу. У него свой язык, жесты.

"Пусть те, кто сегодня выходит на сцену, достойно ушедших актеров оценят. И помнят о том, что на этих подмостках их духом бессмертным пропитаны доски». Вот строчки из стихотворения, которые подходят в качестве напутствия студентам Щукинского училища".





Евгений Князев. Фото: m24.ru

Актер, педагог, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев – о таланте и системе мастерских

– Евгений Владимирович, вспомните, как вы поступали в Щукинское училище.

– Поступал я дважды. Я, как и большинство абитуриентов, подавал документы во все театральные институты, но удача мне улыбнулась в Щукинском училище. Прошел два тура – это серьезно для большого конкурса. Но мне сказали, что я очень молод (на тот момент мне было 16 лет). Мне порекомендовали попробовать свои силы через год. Но я подумал, что это отговорка и мне никогда не поступить. И я поступил в Политехнический институт, который благополучно закончил.

Но мне нравился театр, я понял, что не смогу работать инженером ни одного дня. Так я решил снова попытаться поступить в Щукинское училище. И меня взяли.

Я благодарен своим педагогам, прежде всего Людмиле Владимировне Ставской, которая приняла меня на курс.

– За годы существования "Щука" поменялась? Есть ли новый вектор развития, новые традиции?

– Жизнь института не сильно поменялась. Мы живем по тем традициям, в которых существовали 50-60 лет назад. Мы сохраняем наши праздники, наша методика преподавания практически неизменна. Она трансформируется разве что вместе с новыми тенденциями времени. Например, сегодня популярен пластический, музыкальный театр. Поэтому мы придаем этому больше значения. А вообще, все наши прикладные предметы – основные, сложно выделить что-то одно.

Одним студентам интересна пластика, другим драматическое направление. Мы все это подмечаем и развиваем. Так, ввели музыкальные курсы, готовим артистов для музыкального театра. Наши выпускники – Артур Эйзен работал в Большом театре, Ефим Кациров стал солистом Театра Оперетты.

– Чем "Щука" отличается от других театральных институтов?

– У нас нет системы мастерских, студенты не привязаны к определенному педагогу. То есть у нас преподает фактически вся кафедра актерского мастерства. Это принцип, который зародился еще в 1925 году. Основоположником идеи стал Борис Сергеевич Захаров, который считал, что со студентами должны работать все педагоги.

– Что бы вы хотели пожелать абитуриентам, студентам и выпускникам Щукинского института?

– Ставить благородные цели и добиваться их.

Как появилось Щукинское училище Днем основания Щукинского училища принято считать 23 октября 1914 года, когда Евгений Вахтангов – один из учеников Станиславского – провел первое занятие со студийцами любительской театральной студии. Днем основания Щукинского училища принято считать 23 октября 1914 года, когда Евгений Вахтангов – один из учеников Станиславского – провел первое занятие со студийцами любительской театральной студии. Все началось так: в ноябре 1913 года московские студенты организовали любительскую театральную студию. В качестве руководителя они пригласили молодого актера Московского художественного театра Евгения Вахтангова. Студенты предложили ему поставить спектакль по пьесе Б. Зайцева "Усадьба Ланиных". Премьера состоялась весной 1914 года, но закончилась провалом. "А теперь давайте учиться!", сказал тогда Вахтангов. Первое занятие было проведено 23 октября. Через четыре года, весной 1917-го года, после успешного показа студенческих работ студия получила свое первое название – Московская драматическая студия Е.Б. Вахтангова. Еще через три года – в 1920 году – она была переименована в III Студию МХТ, а в 1926 году – в Театр имени Евгения Вахтангова с театральной школой при нем. В 1932 году школа получила статус среднего театрального учебного заведения, а в 1939 году ей дали имя актера, любимого ученика Вахтангова Бориса Щукина. Статус высшего учебного заведения школа получила в 1945 году. С этого времени она известна как Высшее театральное училище (с 2002 года – Театральный институт имени Бориса Щукина) при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.



Алла Панасенко