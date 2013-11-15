На Международном фестивале ВГИК покажут более 200 студенческих фильмов

С 18 по 23 ноября на киноплощадках Москвы и 22 других городов России пройдут конкурсные и внеконкурсные мероприятия 33-го Международного фестиваля ВГИК International Student Film & Theater Festival. Торжественная церемония открытия состоится в Доме кино, а церемония закрытия – в клубе Megapolis Сlub. Основной площадкой станет главный учебный корпус ВГИК.

Всего на фестивале покажут более 200 студенческих фильмов нескольких российских и почти 30 зарубежных киношкол, 11 спектаклей российских актерских школ и учебных заведений Литвы, Польши, Словакии и Болгарии. Участниками фестиваля стали представители 40 школ из более чем 30 стран мира. В столицу приедут гости из 25 киношкол.

Также в рамках фестиваля состоится конкурс фильмов ВГИК, международный конкурс студенческих фильмов, международный смотр дипломных спектаклей театральных школ, конкурс сценариев; выставки учебных фоторабот, живописных и графических произведений; внеконкурсные показы; обсуждения, круглые столы, мастер-классы, творческие встречи и концерты.

По итогам студенческого конкурса награды присудят режиссеру, оператору, звукорежиссеру, художнику-постановщику, сценаристу, актеру и актрисе, организатору производства.

Фото: vgikfestival.com

Дипломами будут поощрены киноведы, художники, продюсеры, сценаристы. По итогам международного конкурса жюри присудит призы одной киношколе за лучшую кинопрограмму и режиссерам за лучший игровой, документальный и анимационный фильм.

Стоит отметить, что в этом году в сети будут размещены студенческие фильмы ВГИК, получившие награды прошлых фестивалей.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.