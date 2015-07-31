Объявлены финалисты конкурса на застройку участка на Софийской набережной

Определены финалисты конкурса на застройку участка Софийской набережной

Финалистами международного архитектурного конкурса на концепцию многофункциональной застройки участка площадью 3 га стали шесть консорциумов. Об этом сообщает сайт Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В число финалистов вошли Архитектурное бюро Сергея Скуратова (Россия); Nps Tchoban Voss (Германия); MLA+ (Нидерланды); Steven Holl Architects (США); Miralles Tagliabue EMBT (Испания); CZA, Cino Zucchi Architect (Италия).

"Этот конкурс, наверное, крупнейший и самый значимый, который мы проводим в Москве в этом году, хотя далеко не единственный. С точки зрения места это, безусловно, ответственнейший участок. У нас очень широкое международное представительство: 68 консорциумов получилось - это большое количество. Конкурс, безусловно, в пятерке тех конкурсов, которые Москва проводила за последние три года", - отметил на специальной пресс-конференции Кузнецов.

По его словам, при принятии решении учитывались и портфолио, и опыт работы в России, и опыт работы в исторической среде, и опыт работы с недвижимостью высокого класса.

Фото: Стройкомплекс Москвы

В свою очередь, генеральный директор компании Capital Group, являющейся девелопером проекта, Валентина Становова отметила, что компания осознает насколько непростым будет поиск правильного архитектурного решения для такого знакового проекта.

"Задача невероятно сложна: близость Кремля, набережная, значительные ограничения по застройке, и, главное, – наше желание создать в этом уникальном месте что-то по-настоящему современное и в тоже время органично вписанное в историческое окружение. Единственный возможный формат для решения такой масштабной задачи - открытый международный конкурс. Выбор всего шести финалистов из 68 заявок был крайне непростым. И мы благодарны всем экспертам и городу за участие в работе жюри", - заявила Становова.

Свои проекты архитекторы должны представить до 6 октября. Победитель будет объявлен 23 октября. По условиям конкурса, каждой из шести команд, прошедших в финал, в качестве компенсации на разработку концепции выплатят по 4 миллиона рублей.

Открытый международный конкурс на архитектурную концепцию застройки участка, который располагается в пределах Софийской набережной, Болотной площади, Большого каменного моста и Фалеевского переулка, стартовал 22 июня текущего года.

Для участия в конкурсе 197 компаний из 14 стран сформировали международные консорциумы - всего было подано 68 заявок, среди них 25 российских команд, восемь заявок от американских архитекторов, а также бюро из Великобритании, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Китая, Нидерландов, Сербии, Турции, Кореи и Колумбии.

Конкурс организован Институтом Генплана Москвы по заказу компании Capital Group, которая приобрела право застройки участка на Софийской набережной в марте.

Напротив Кремля планируется построить малоэтажный многофункциональный комплекс общей площадью около 37 тысяч квадратных метров с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Высота зданий не превысит 17 метров, что соответствует регламенту застройки охранной зоны Московского Кремля, в которую входит эта территория.

Также Capital Group должна провести реконструкцию исторических памятников, которые находятся на этом участке. В условиях конкурса отмечается, что площадь зданий, которым необходима реставрация, составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению и реконструкции исторических зданий могут начаться уже в текущем году.

Кроме того, должен быть разработан вариант обустройства Софийской набережной, который в дальнейшем будет адаптирован под концепцию комплексного развития набережных Москвы-реки. Архитектурный фасад, выходящий на реку и усиленный отражением в воде, станет узнаваемым символом проекта.

Инвестиции в проект, по оценке гендиректора Capital Group, могут составить примерно 25-30 миллиардов рублей.