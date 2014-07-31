Инвесторам представят 5 земельных участков и 32 здания в СВАО

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31 июля в Москве пройдет выездная презентация Road show, посвященная реализации земельных участков и нежилых помещений. Все объекты расположены на территории СВАО, сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

Инвесторам будет предложено пять земельных участков для аренды под капитальное строительство трех физкультурно-оздоровительных центров (два из них - с бассейнами), объекта торгового назначения и парковки.

Префектура также презентует 12 нежилых помещений для приватизации и 6 нежилых помещений для аренды. Кроме того, инвесторам покажут два объекта для аренды по программе "Доктор рядом".

Мероприятие организует департамент по конкурентной политике совместно с префектурой СВАО.

Напомним, по проекту "Доктор рядом", медицинские кабинеты открываются на первых этажах домов. В каждом таком медучреждении должен быть врач общей практики, бесплатно принимающий граждан. Город готов предоставить нежилые помещения на условиях льготной аренды по 1 рублю за квадратный метр сроком на 20 лет.

Проект "Доктор рядом"

Получить бесплатные консультации в медкабинетах можно по вопросам простудных заболеваний, повышенного давления, а также заболеваний в области гинекологии, урологии или хирургии. Кроме того, врач сможет выполнить перевязку и оценить состояние заживающей раны. При этом клиники будут оснащены сложной техникой. Пациенты смогут при желании сделать ЭКГ и флюорографию.

В настоящее время по программе "Доктор рядом" функционирует 4 клиники по адресам: проспект Защитников Москвы, дом 15; улица Фестивальная, дом 32, корпус 1; улица Героев Панфиловцев, дом 18, корпус 2; улица Ангарская, дом 45, корпус 1.

Как рассказал ранее Сергей Собянин, медкабинеты по программе "Доктор рядом" буду посещать до полумиллиона человек, это поможет немного разгрузить поликлиники.