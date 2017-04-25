Четыре здания МФЦ планируется построить в поселении Мосрентген в ТиНАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Четыре многофункциональных центра могут быть построены в поселении Мосрентген в районе деревни Мамыри и в районе 41-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект, предусматривающий строительство 4 МФЦ на этих участках в ТиНАО.

Планируется, что на территории, где построят МФЦ, также разместятся магазины, объекты бытового и коммунального обслуживания, офисы, культурно-развлекательные объекты, а также точки обслуживания транспорта.