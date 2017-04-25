Четыре здания МФЦ планируется построить в поселении Мосрентген в ТиНАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Четыре многофункциональных центра могут быть построены в поселении Мосрентген в районе деревни Мамыри и в районе 41-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект, предусматривающий строительство 4 МФЦ на этих участках в ТиНАО.
Планируется, что на территории, где построят МФЦ, также разместятся магазины, объекты бытового и коммунального обслуживания, офисы, культурно-развлекательные объекты, а также точки обслуживания транспорта.
С 1 февраля 2017 года оформить российский и заграничный паспорта на пять лет и забрать готовый документ можно у сотрудников центров госуслуг. Одновременно в 10 столичных МФЦ появилась возможность получить водительское удостоверение, а также заменить его в случае потери или окончания срока действия.
Также с февраля в центрах можно получить справку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков. Такой документ просят предоставить при устройстве на работу частных охранников, военнослужащих-контрактников и других.
С марта 2017 года центры "Мои Документы" запустили сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Услуга доступна в 22 офисах.
