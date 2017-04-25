Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 09:27

Четыре здания МФЦ планируется построить в поселении Мосрентген в ТиНАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Четыре многофункциональных центра могут быть построены в поселении Мосрентген в районе деревни Мамыри и в районе 41-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект, предусматривающий строительство 4 МФЦ на этих участках в ТиНАО.

Планируется, что на территории, где построят МФЦ, также разместятся магазины, объекты бытового и коммунального обслуживания, офисы, культурно-развлекательные объекты, а также точки обслуживания транспорта.

В столице работают 127 центров госуслуг, которые ежедневно обслуживают более 70 тысяч человек. Здесь москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, а также зарегистрировать недвижимость, получить загранпаспорт и российский паспорт, полис ОМС и другие документы.

С 1 февраля 2017 года оформить российский и заграничный паспорта на пять лет и забрать готовый документ можно у сотрудников центров госуслуг. Одновременно в 10 столичных МФЦ появилась возможность получить водительское удостоверение, а также заменить его в случае потери или окончания срока действия.

Также с февраля в центрах можно получить справку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков. Такой документ просят предоставить при устройстве на работу частных охранников, военнослужащих-контрактников и других.

С марта 2017 года центры "Мои Документы" запустили сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Услуга доступна в 22 офисах.

