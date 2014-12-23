Возле здания суконной фабрики Кожевникова построят жилые дома и школу

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На северо-востоке столицы, по адресу Лазоревый проезд, владение 5, построят четыре жилых дома, детский сад и школу. Объекты появятся на территории, в границах которой расположено одно из зданий суконной фабрики Кожевникова, возведенное в XIX веке. Предполагается, что объект культурного наследия восстановят, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы уже согласовала реализацию инвестиционного проекта. Согласно утвержденному проекту планировки, территория, где появятся новые объекты, ограничена проездом Серебрякова, 1-м Ботаническим проездом, Лазоревым проездом и улицей Снежная .

Ансамбль "Суконная фабрика Кожевникова" строился в 1819-1822 годах. Архитектором выступил Тимофей Простаков. Здание, которое находится на проектируемой территории - это дом смотрителя фабрики, сообщил ответственный секретарь ГЗК Москвы и председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В настоящее время на рассматриваемой территории также находятся нежилые объекты, которые занимают 6,1 тысячи квадратных метров площади. Предполагается, что они будут снесены.

Первый из новых домов, которые появятся в Лазоревом проезде, разместится на площади в 16,9 тысячи квадратных метров. Под ним обустроят паркинг, который сможет вместить 321 машину. Второе здание займет 9,2 тысячи квадратных метров наземной и еще 1,1 тысячи квадратных метров подземной площади. Общая площадь третьего дома составит 17,5 тысячи квадратных метров, в том числе наземная - 16,7 тысячи.

Четвертое здание займет 16,6 тысячи квадратных метров, под ним также разместится подземный паркинг, но поменьше - на 178 автомобилей. Высота домой не будет превышать 86 метров.

Неподалеку от жилых зданий разместятся детский сад на 240 мест и школа на 550 мест.

Как ранее сообщало M24.ru, здание суконной фабрики Кожевникова отреставрирует инвестор. Он восстановит фасад объекта, учитывая архитектурно-художественное оформление XIX века, восстановить цоколь, его интерьеры XIX - начала XX веков, перекрытия и опорные конструкции. Дом был куплен компанией "РДК "Пионер" за 787 миллиона рублей.