Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13 августа 2012, 15:54

Новый лицей в районе Печатники сдадут к 20 августа

строительство школы детские сады власть городское управление

ИТАР-ТАСС

Здание лицея №1524 в районе Печатники планируют сдать к 20 августа, сообщается на сайте правительства Москвы.

Решение о сдаче объекта было принято во время осмотра здания мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководителем столичного департамента строительства Андреем Бочкаревым. Гости побывали в столовой, кабинете труда, учебном классе, спортивном и актовом залах лицея.

Строительство нового здания образовательного учреждения, рассчитанного на 550 мест, началось в 2010 году. Объект должны были сдать еще в четвертом квартале прошлого года. Однако из-за недобросовестности подрядчиков сроки пришлось перенести.

В помещении лицея уже проложены и подключены инженерные коммуникации, объект переведен на постоянное электроснабжение, в кабинетах расставлена мебель. Занятия в лицее начнутся с 1 сентября.


Добавим, что в этом году в столице завершится плановое строительство 14 объектов общего среднего и профессионального образования, в том числе 11 школ, один блок начальных классов, колледж и детский дом.

Также в 2012 году планируется построить 76 детских садов.

"Две школы уже сдали. Еще три должны сдать в августе", - подчеркнул Бочкарев.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать