Новый лицей в районе Печатники сдадут к 20 августа

ИТАР-ТАСС

Здание лицея №1524 в районе Печатники планируют сдать к 20 августа, сообщается на сайте правительства Москвы.

Решение о сдаче объекта было принято во время осмотра здания мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководителем столичного департамента строительства Андреем Бочкаревым. Гости побывали в столовой, кабинете труда, учебном классе, спортивном и актовом залах лицея.

Строительство нового здания образовательного учреждения, рассчитанного на 550 мест, началось в 2010 году. Объект должны были сдать еще в четвертом квартале прошлого года. Однако из-за недобросовестности подрядчиков сроки пришлось перенести.

В помещении лицея уже проложены и подключены инженерные коммуникации, объект переведен на постоянное электроснабжение, в кабинетах расставлена мебель. Занятия в лицее начнутся с 1 сентября.



Добавим, что в этом году в столице завершится плановое строительство 14 объектов общего среднего и профессионального образования, в том числе 11 школ, один блок начальных классов, колледж и детский дом.



Также в 2012 году планируется построить 76 детских садов.

"Две школы уже сдали. Еще три должны сдать в августе", - подчеркнул Бочкарев.