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09 июля 2012, 15:37

Свыше 2 миллионов кв. м недвижимости введено с начала года

строительство жилье Комитет государственного строительного надзора Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице с начала года было принято в эксплуатацию 200 объектов недвижимости общей площадью более 2 миллионов квадратных метров, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Анатолий Зайко.

Так, среди принятых в эксплуатацию объектов в 2012 году можно назвать: Гребной канал в Крылатском, дом-музей Ильи Глазунова «Московская усадьба», Театр наций, второй пусковой комплекс воссоздаваемой гостиницы «Москва».

Зайко отметил, по итогам первого полугодия в столице сдано 56 домов общей жилой площадью 625,8 тыс. кв. м, 21 детский сад на 3,1 тысяч мест, 2 школы на 1175 учащихся, 2 ФОКа, по 2 поликлиники и больницы, гаражи на 13,5 тысяч машино-мест.

Кроме того, введено в эксплуатацию 209 км инженерных сетей, 15 км дорог, 11 путепроводов и эстакад.

«Растет и инвестиционная активность», - заверил Зайко.

По его данным, в первом полугодии Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство 259 объектов капитального строительства общей площадью 3 млн. 538 тыс. кв. метров.

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