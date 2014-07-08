Подъезд дома на 16-й Парковой улице остался без окон

На 16-й Парковой улице подъезд одного из домов остался без оконных рам

Жильцы многоэтажки на 16-й Парковой улице жалуются на отсутствие стекол и рам в своем подъезде. Накануне в доме номер 45 начались работы по замене старых окон на новые. В результате в подъезде почти сутки пустые оконные проемы, сообщает телеканал "Москва 24".

Стекол и рам нет на лестничных клетках с 1 по 12 этаж. При этом рабочие не огородили опасные участки. Жильцы опасаются, как бы из какого-нибудь окна не выпал ребенок или пожилой человек.

На жалобы рабочие не отреагировали. По словам жильцов, если оконные проемы будут пустовать и 8 июля, то люди напишут жалобу в местную управу и префектуру.