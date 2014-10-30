Уличные художники откроют арт-площадку в Музее Москвы

Фото: m24.ru

В рамках общегородской акции "Ночь искусств" на территории Музея Москвы 3 ноября откроется арт-мастерская Live painting Moscow. Известные европейские уличные художники будут расписывать архитектурные объекты "Мавзолей" и "Дом Мельникова".

Наносить рисунки также собираются на фасад одного из зданий Музея Москвы. Посетители могут не только понаблюдать за работой мастеров, но и принять в ней непосредственное участие.

"На территории музея будут подготовлены специальные фасады, на которых каждый желающий под руководством профессиональных художников может оставить свой след. Из всего этого многообразия почерков, зарисовок и посланий получится произведение уличного искусства", - отметили организаторы.

Если не умеете рисовать – не беда. Орудовать кисточками и баллончиками с краской вас научат на мастер-классах.

Для детей проведут мастер-класс по росписи больших картонных домов. Каждому художнику выдадут перчатки и дождевик, чтобы малыш ненароком не измазался в краске.

Кстати, для любителей оригинальных авторских вещей запланирована роспись бейсболок, футболок, кроссовок и чемоданов. Рисунок можно нанести при помощи трафарета.

В мероприятии примут участие художники Seth, Stew, 9eme concept Theo Lopez, Lapin Thur, Olivia de Bona и Юрий – Hopnn.

Вход свободный.

"Ночь искусств" впервые провели в Москве прошлой осенью. Акция объединила фестивали "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Ночь в парке", "Ночь музыки" и "Библионочь". Мероприятие состоялось не только в арт-пространствах, но также на улицах города и в общественных местах.