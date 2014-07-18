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Происшествия

18 июля 2014, 09:31

Столичные полицейские со стрельбой задержали нарушителя ПДД

стрельба криминал задержания

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали нарушителя правил дорожного движения, открыв огонь по автомобилю. В результате задержания никто не пострадал, водитель доставлен в отдел полиции, сообщает Агентство "Москва".

Минувшей ночью в 1.05 патрульные заметили автомобиль Alfa Romeo, который несколько раз грубо нарушил ПДД. Машина на большой скорости двигалась в сторону Ленинского проспекта.

Водителя несколько раз попросили остановиться, но тот не отреагировал на требования сотрудников полиции. Патрульный полицейский вынужден был произвести несколько выстрелов в воздух, однако и эта мера не привела к желаемому эффекту - нарушитель продолжил движение.

Тогда правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля. Машину нарушителя удалось заблокировать во дворе одного из домов по Ленинскому проспекту. Водитель задержан, им оказался 20-летний житель Западного округа столицы.

В ходе осмотра машины в салоне обнаружили вещество растительного происхождения, которое направили на экспертизу.

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