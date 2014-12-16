СК возбудил уголовное дело после драки и убийства в кафе

По факту стрельбы в московском кафе возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства одного и ранения двух человек в кафе на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба СК России по Москве.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в ночь на вторник в кафе "Восточная сказка", расположенном на улице Вильнюсская. Между двумя группами посетителей произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

По версии следствия, один из участников конфликта выстрелил из огнестрельного оружия не менее шести раз. В результате один мужчина скончался на месте, еще двое раненых доставлены в больницу.

В настоящее время проводится розыск стрелявшего. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".