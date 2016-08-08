Стрелок Масленников принес России бронзу на Олимпиаде в Рио

Фото: Hassan Ammar/AP

Российский стрелок Владимир Масленников принес стране третью бронзовую медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Спортсмен набрал 184,2 балла в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. За два дня Олимпийских игр российская сборная завоевала шесть медалей: одну золотую, две серебряные и три бронзовые.

Ранее две бронзовые награды российской сборной принесли дзюдоистка Наталья Кузютина и фехтовальщик Тимур Сафин.

Первую золотую медаль для страны завоевал дзюдоист Беслан Мудранов, который одержал победу в весовой категории до 60 килограммов. Серебро взяла Виталина Бацарашкина, стрелявшая с 10 метров из пневматического пистолета. Еще одну серебряную медаль на Олимпиаде завоевали отечественные лучницы Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева в командных соревнованиях.