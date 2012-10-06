Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на свадьбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Управлением дознания столичной полиции возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

После обращения полиции к свидетелям и пострадавшим стрельбы из машин свадебного кортежа в правоохранительные органы обратилась мама трехлетнего ребенка: в его лицо попал осколок автомобильной фары, разбитой пулей из травматического пистолета.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Проводятся оперативно – следственные мероприятия.

История вопроса Инцидент произошел 30 сентября во время празднования свадьбы уроженцами Кавказа. Одна из машин свадебного кортежа перекрыла дорогу на пересечении Тверской и Моховой, а находившийся в ней пассажир открыл огонь из травматического оружия. Прибывшие на место событий полицейские задержали 15 человек, одного из задержанных обвинили в мелком хулиганстве и приговорили к 15 суткам ареста.

