Москвичам предлагают страховку жилья на время отпуска

Москвичам предлагают временную сраховку

В Москве начали предлагать новый вид услуг - временную страховку, например, от кражи или потопа. Можно застраховать только отделку в квартире или мебель.

По статистике, которую приводят страховые компании, потопы в квартирах в момент отсутствия хозяев случаются гораздо чаще краж. Обезопасить себя на время отпуска можно, купив страховку на месяц или даже на две недели - пока вас не будет дома.

Можно выбрать объект страхования (мебель отделку, инженерное оборудование), риски (авария пожар, противоправные действия третьих лиц). Застраховаться можно даже от механического воздействия.

Двухнедельная страховка - новая услуга, и предоставляют ее пока не все компании: затраты по времени на оформление полиса те же - деньги другие. Для клиентов, с точки зрения абсолютной суммы, такая страховка дешевле, но если брать тариф, то он будет существенно выше, чем обходится страховка в год. Так, например, годовой полис в среднем стоит 12 тысяч рублей, а за две недели клиент заплатит 700 рублей.

Чтобы возместить ущерб необходимо предоставить документ, подтверждающий страховой случай. К примеру, при затоплении квартиры - справка из ЖЭКа, при пожаре - из пожарной инспекции. Деньги обычно возвращают в течение недели.