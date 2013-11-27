Родные погибших в Казани получили первые компенсации от страховщика

Фото: ИТАР-ТАСС

Страховая компания "СОГАЗ" начала выплаты компенсаций родственникам пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Казани, сообщает пресс-служба организации.

В настоящее время в "СОГАЗ" обратились родственники 31 погибшего пассажира. 26 ноября компания осуществила первые выплаты родным 13 жертв катастрофы на общую сумму 26 миллионов рублей.

Страховая сумма при выполнении внутренних авиаперевозок за вред, причиненный жизни пассажира воздушного судна, составляет 2 миллиона рублей. Кроме того предусмотрены выплаты по 25 тысяч рублей на погребение.

Напомним, что вечером 17 ноября при заходе на посадку в международном аэропорту Казани разбился самолет Boeing 737, летевший из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Согласно предварительной версии, самолет упал из-за снижения скорости при выполнении захода на второй круг. Об этом свидетельствуют первые данные расшифровки самописца разбившегося Boeing-737.

За несколько минут до происшествия на борту возникли технические неполадки. Однако насколько серьезными они были неизвестно. Расшифровкой "черных ящиков" самолета занимается экспертная комиссия.

Кроме того, у пилотов лайнера не было опыта второго захода на посадку. При этом за день потерпевший крушение борт совершил несколько рейсов в Ереван и в Сочи.