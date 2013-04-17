В фонд социального страхования мигрантов перечислят 2 млрд рублей

Фонд добровольного социального страхования мигрантов заработает с 2014 года. Об этом M24.ru сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, ожидается, что работодатели перечислят туда порядка 2 млрд рублей. "Мы создадим отдельный счет, деньги с него будут направляться на компенсацию расходов московского бюджета по медпомощи мигрантам и их образованию", - сказал Печатников.

Он напомнил, что в конце прошлого года было подписано трехстороннее соглашение между правительством Москвы, работодателями и профсоюзами. Согласно документу, работодатели будут отдавать на социальное страхование гастарбайтеров по 1 тыс. рублей в месяц за каждого иностранца. При этом перечислять деньги на страховку нужно будет раз в год. Таким образом, если учесть, что Москва ежегодно выдает порядка 200 тыс. квот на иностранную рабочую силу, то объем фонда добровольного социального страхования может достичь 2.4 млрд рублей. Печатников напомнил, что столица сегодня тратит порядка 5 млрд рублей на здравоохранение и образование мигрантов. "Если половину мы получим обратно – это уже будет хорошо", - полагает заммэра.

Ранее сообщалось, что фонд добровольного социального страхования мигрантов может заработать уже с 2013 года. "Но трехстороннее соглашение мы подписали только в конце прошлого года, поэтому решили дать время на более четкую разработку программы", - сказал Печатников.

В департаменте труда и занятости добавили, что система распределения средств фонда пока разрабатывается. До сих пор не известно, куда они пойдут в первую очередь – на медицинскую помощь гастарбайтерам или на образование и какие именно услуги можно будет оплатить из средств фонда.

Председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина настаивает на том, что отчисления в фонд будут сугубо добровольными. "Это подчеркивается и в соглашении с мэрией, - уточнила она. – Сейчас сложно сказать, много ли работодателей согласится делать отчисления".

По словам Паниной, бизнес выступает за то, чтобы средства фонда в первую очередь шли на тестирование мигрантов по русскому языку и на повышение квалификации иностранных сотрудников. "На здравоохранение – по остаточному принципу", - отметила она.Между тем столичное правительство, напротив, делает упор на медицинскую помощь гастарбайтерам.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям единорос Михаил Антонцев полагает, что, хоть в соглашении и говорится о добровольных отчислениях, но работодателям, претендующим на квоты от правительства, очевидно, придется серьезно рассмотреть этот вопрос. При этом Антонцев добавил, однако, что даже после введения новой системы незащищенными останутся нелегальные мигранты, которых в Москве большинство.

К слову, на федеральном уровне нормы по страхованию мигрантов тоже разрабатываются. Минтруд обещает в этом году рассмотреть нормы, обязывающие работодателям покупать иностранным работникам полисы ДМС.

Московские власти в последнее время серьезно озаботились положением гастарбайтеров в столице. Так, департамент труда разработал поправки в закон "О занятости населения в городе Москве", уравнивающие зарплаты мигрантов и россиян. По мнению ведомства, в конкретной организации и на конкретной должности заработная плата иностранца должна быть аналогичной жалованию российского работника.

