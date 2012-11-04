Страховщики компенсируют ущерб от взрыва газа в Подмосковье

Газоснабжение Щелковского района восстановят в ближайшее время

Компания СОГАЗ, в которой был застрахован газопровод, разыскивает пострадавших. Все, кому пожаром был причинен ущерб, получат компенсацию. Максимальная сумма - 360 тысяч рублей.

Страховщики просят их владельцев звонить в call-центр, чтобы получить всю необходимую информацию.

Напомним, в ночь на 3 ноября в произошел взрыв на магистральном газопроводе в Московской области, в небо взмыл столб пламени высотой в 10 метров. Полностью потушить пожар удалось лишь к 9.00. Сгорели семнадцать домов, расположенные рядом.