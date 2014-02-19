В ходе столкновений в Киеве погибли 25 человек

При столкновениях в Киеве погибли 25 человек - Минздрав Украины

На Украине в ходе противостояния властей и оппозиции за день погибли 25 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Среди жертв столкновения – сотрудники милиции, протестующие и журналист. Также горят несколько зданий, в Доме профсоюзов уже обрушились перекрытия между этажами. Пожар не могут потушить до сих пор.

Между тем пресс-служба Минздрава Украины информирует, что за медицинской помощью обратился 351 пострадавший, из числа которых пятеро - журналисты, 79 - правоохранители и один депутат.

Напомним, 18 февраля в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.