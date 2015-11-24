Около 25 тысяч человек посетили каток в парке Горького за десять дней

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С момента открытия катка в парке Горького его посетили около 25 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Несмотря на то, что погода не благоприятствовала посещению катка, шел дождь, его посетили около 25 тысяч человек с 14 ноября по 23 ноября", – рассказали в пресс-службе.

При этом, в кассах парка было продано более 23 тысяч билетов для взрослых и детей. Более 1 тысячи человек воспользовались возможностью льготного посещения. Через интернет билеты приобрели около 900 человек.

Каток в парке Горького заработает 13 ноября

Напомним, каток в парке Горького открылся 13 ноября. Это один из самых крупных катков в Европе с искусственным всепогодным покрытием. Общая площадь катка - 18 тысяч квадратных метров. В этом году на территории катка расположились пять пунктов проката коньков, где также можно арендовать защиту для детей или заточить коньки.

По понедельникам каток в парке Горького не работает - на катке технический день. А со вторника по воскресенье каток работает с 10:00 до 23:00. Технический перерыв будет проводиться с 15.00 до 17.00.

Всего по городу в этом сезоне запланировано открытие 1 470 катков. Из них 188 катков с искусственным покрытием, которые могут работать всю зиму.

Этой зимой в Москве пройдет 4,5 тысячи разных программ. Планируется, что их посетят более 43 миллионов человек.