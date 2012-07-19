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19 июля 2012, 12:43

В столице на четверть вырос уровень уличной преступности

статистика преступность Анатолий Якунин ГУ МВД России по Москве

Прошла первая коллегия МВД под руководством Анатолия Якунина

За 2012 год уровень уличной преступности в Москве вырос на 27 процентов. При этом общий уровень криминальной ситуации в городе правоохранительные органы оценивают как стабильный. Об этом на заседании коллегии сообщил глава столичной полиции Анатолий Якунин.

Он рассказал, что за первые шесть месяцев этого года в городе зарегистрировано 85 тысяч преступлений, что на 0,7 процента превышает показатели первого полугодия 2011 года. При этом с начала года число регистрируемых убийств сократилось на 12,3 процента, случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – на 15,7 процента, изнасилований – на 18,2 процента.

"Вместе с тем нас не может не беспокоить рост регистрируемых тяжких и особо тяжких преступных деяний общеуголовной направленности, который составил 4,8 процента, краж (+4 процента), краж автотранспорта (+8,9 процента), разбоев (+5,7 процента), а также преступлений, совершаемых в общественных местах (+13,9 процента) и на улицах города (+27,2 процента)", – отмечает Якунин.

Однако в целом глава столичной полиции охарактеризовал криминальную ситуацию в Москве как стабильную. "Несмотря на отвлечение существенных сил на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, московская полиция, в целом, обеспечила стабильность криминальной ситуации в городе", – цитирует Якунина РИА Новости.

Начальник ГУВД Москвы заявил на заседании о недопустимости искусственного приукрашивания статистики и предостерег подчиненных от сокрытия преступлений и необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела.

Также Анатолий Якунин выразил недовольство ситуацией с раскрытием краж и угонов машин в столице, сообщает РБК. Он констатировал недостаточный уровень организации этой работы в большинстве окружных управлений внутренних дел и подчеркнул, что будет уделять самое пристальное внимание борьбе с хищениями авто- и мототранспорта. Подобное положение, по его мнению, имеет место и в организации работы по раскрытию квартирных краж. Прежний начальник главного управления ГУ МВД по Москве, ныне министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение о том, что за состояние этой работы несут ответственность начальники районных отделов.

"Данное решение никто не отменял, но я бы хотел добавить ответственность начальников УВД по административным округам и управления уголовного розыска Главка. Хотя число зарегистрированных квартирных краж сократилось практически на 11 процентов, а уровень их раскрытия возрос с 17 процентов до 19 процентов, для Москвы это не результат", - отметил Якунин.
"Нам всем известно, что многие виды преступлений совершаются хорошо организованными преступными группами. Однако такие задержания единичны, организация работы подразделений по оргпреступности уголовного розыска и экономической безопасности не отвечает современным требованиям", - считает Якунин.

Он потребовал от личного состава усилить работу и в борьбе с коррупцией, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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