Объем ввода офисных площадей в столице увеличился на 24%

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в 3-м квартале 2012 года было введено в эксплуатацию 176,5 тысяч квадратных метров офисных площадей, что на 24% больше аналогичного периода 2011 года.

"В течение 3-го квартала на рынок вышли 11 зданий, в том числе два объекта Класса А: "Аквамарин III" и "Олимпик Холл". Оставшиеся 62% представлены девятью офисными зданиями Класса B, самые крупные из которых: "Рига Лэнд", Фаза II, Блок Б, здание на Новорязанской улице, 24", – говорится в исследовании компании Jones Lang LaSalle.

Большая часть новых офисов (77%) располагается за пределами Центрального делового района.

По прогнозам компании, до конца 2012 года в Москве построят еще 12 офисных зданий общей арендуемой площадью 313 тысяч квадратных метров. Всего в этом году будет введено в эксплуатацию около 713 тысяч квадратных метров офисных площадей, что на 18% превысит прошлогодний показатель.

В настоящее время общий объем офисных площадей в Москве достигает 14,5 миллионов квадратных метров.