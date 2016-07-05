Около 164 тысяч жителей Подмосковья получили маткапитал с 2011 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 2011 года сертификаты на материнский капитал в Подмосковье получили почти 164 тысячи человек, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день обладателями сертификатов на региональный материнский капитал являются почти 164 тысячи человек. Программа реализуется с 2011 года. Уже воспользовались средствами более 12 тысяч человек на общую сумму более 1 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба слова Забраловой.

По ее словам, в этом году областной бюджет выплатил по сертификатам 296 миллионов рублей, обладателями сертификата стали более 3 тысяч человек. Эти средства родители направят на улучшение жилищных условий и образование детей.

Материнский капитал – действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Сейчас размер сертификата составляет чуть больше 453 тысяч рублей. Их можно использовать на улучшение жилищных условий, на получение образования одного или всех детей, а также в качестве увеличения накопительной части пенсии для мам.

Также деньги могут быть потрачены на социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января и будет касаться как родных, так и усыновленных детей.