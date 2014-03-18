Российские паралимпийцы прилетели в Москву из Сочи

Сборная России по Паралимпийским играм прилетела из Сочи в Москву

Паралимпийская сборная России прилетела в Москву. Самолет, перевозивший нашу национальную команду, приземлился в Шереметьево, сообщает телеканал "Москва 24".

Спортсменов встретили в аэропорту родители, друзья и болельщики.

Напомним, что сборная России стала победителем в общекомандном зачете, завоевав 80 медалей и установив новый рекорд по количеству выигранных наград. В копилке российской команды 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла команда Германии с 15 наградами: 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Третьей стала канадская сборная - 7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых.

При этом россияне выиграли медали во всех пяти видах спорта, входящих в программу Игр: лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, керлинге на колясках и следж-хоккее. 15 наград нашей сборной принесли московские паралимпийцы. Они завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.