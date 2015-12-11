Спортсменами года в России признали борца Власова и фехтовальщицу Великую

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Фехтовальщица Софья Великая и борец Роман Власов были признаны спортсменами года в России. Лучших атлетов страны назвали на олимпийскому балу, который прошел в Манеже, сообщают "Дни.Ру".

Великая выиграла две золотых медали на чемпионате мира, состоявшемся в этом году в Москве. Кроме того, она завоевала серебро на Олимпиаде в Лондоне, семь раз выигрывала награды высшей пробы на чемпионатах мира и девять раз – на европейских первенствах.

Власов стал лучшим в весовой категории до 75 килограммов на чемпионате мира в Лас-Вегасе. Он является действующим олимпийским чемпионом.

Лучшим тренером уходящего года стал Алексей Мишин, который является наставником фигуристов Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой.

Первый в этом году не выступал из-за серьезной травмы спины, а вот Туктамышева выиграла финал Гран-при прошлого сезона. Стоит отметить, что Мишин является "тренером-долгожителем", он работает с Плющенко уже более 10 лет. Добился успеха Мишин с другим своим протеже – Александром Петровым, – который завоевал бронзу в финале Гран-при среди юниоров.