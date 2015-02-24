В столице пройдут зимние соревнования "Ростеха"

Фото: M24.ru/Ярослав Кириллов

В Москве с 27 февраля по 1 марта пройдут зимние соревнования "Ростех – Российские Корпоративные Игры".

Инициатором проведения игр является Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта. Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года при поддержке госкорпорации "Ростех" совместно с ЗАО "Национальный клуб Корпоративного спорта".

В пятницу, 27 февраля, в спортивно-развлекательном центре "Ролл Холл" пройдет церемония открытия игр. Там же состоятся турниры по бильярду, боулингу, шахматам, шашкам, нардам, дартс, настольному теннису и перетягиванию каната.

28 февраля в "Лужниках" пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу и бадминтону и пейнтболу, в спортивном клубе "Мультиспорт" – по теннису, в стрелковом клубе "Патриот" – по пулевой стрельбе, в Ново-Переделкино на улице Новоорловская – по скоростному спуску на горных лыжах и сноуборде, а также лыжные гонки.

В плавательном бассейне МГТУ имени Баумана 28 февраля состоятся турниры по плаванию, подтягиванию и отжиманию, а на малой спортивной арене "Лужников" 1 марта – соревнования по хоккею.