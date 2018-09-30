Вместе веселее! Какие виды групповых занятий бывают в тренажерных залах

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды групповых программ существуют в столичных фитнес-клубах, и как новичку разобраться в многообразии командных занятий.

Чем больше фитнес-клуб, тем разнообразнее в нем выбор направлений групповых программ. Часто в разных клубах, особенно сетевых, одни и те же уроки называют по-разному, хотя суть занятий это не меняет. И порой новичку бывает трудно разобраться в этом многообразии. Чтобы решить, куда же податься, нужно сначала понять, какие классы уроков бывают вообще.

Если говорить упрощенно, то групповые занятия делятся на: аэробные, силовые, смешанные, танцевальные и низкоударные. У каждого направления есть своя специфика, которую нужно учитывать, если вы хотите добиться каких-то конкретных результатов, а не просто поддержать общий тонус организма.

Аэробные уроки

Это динамичные занятия под музыку. Как правило, сюда входит ряд основных движений, которые объединяют в связки, но это во многом зависит от конкретного класса. Чаще такие уроки посещают женщины, но и мужчины аэробику не обходят стороной. У таких занятий можно выделить сразу несколько плюсов:

лучше мотивируют, так как занимаешься в группе и обязательно с тренером;

это гораздо веселее и интереснее тренировок на кардиотренажерах;

лучше развивается координация движений;

это эффективный способ борьбы с лишним весом.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Важно понимать – если вы новичок, то начать необходимо именно с уроков для новичков. Я не зря сразу сказал, что в разных сетях одни и те же уроки могут называть по-разному: вариантов аэробики существует большое количество – от простых движений на полу до степ-аэробики, а также уроков с элементами ударной техники (например, тай-бо) или продвинутых занятий, например, сайкл (имитация велосипедной гонки на специальных тренажерах).

Поэтому прежде, чем записаться на какой-то урок (даже если название кажется вам знакомым), обязательно проконсультируйтесь с менеджером или фитнес-консультантом клуба. Узнайте, какой именно комплекс упражнений входит в занятие и уточните, подойдет ли он именно вам.

Силовые уроки

Направленные на развитие мышц, увеличение их размера, а также на тренировку выносливости и силы, уроки проходят как со специальным оборудованием (штанги, гантели, шпагат), так и с весом собственного тела. Нужно понимать, что на силовых уроках очень важна техника выполнения каждого упражнения, ведь дополнительное отягощение может причинить серьезную травму при неаккуратном движении. Поэтому, если вы новичок, то и выбирайте уроки для начинающих.

Также важно понимать, что силовые классы полностью не заменяют тренировки непосредственно в тренажерном зале. На групповых уроках, как правило, работают с небольшими весами, но частыми повторениями (по 20 и более – за один подход), а такой режим работы не приведет к серьезному увеличению мышечной массы. Что, собственно, хорошо только для девушек, которым большая мышечная масса и не нужна. Но вот мужчинам, которые хотели бы видеть на себе больше мускулатуры, этот урок не подойдет.

Смешанные тренировки

Эти занятия сочетают в себе тренировки на развитие сердечно-сосудистой системы, проработку мышц всего тела с помощью дополнительного оборудования и увеличенный расход калорий. Одним из самых популярных видов таких уроков является "функциональный тренинг", когда выполняются упражнения, в которых одновременно включается в работу большое количество мышц.

Другими словами, вы прорабатываете не только основную мышцу, на которую направлено упражнение, но и так называемые мышцы-стабилизаторы, что суммарно повышает эффективность тренировки. К таким занятиям относят: круговые тренировки, интервальные тренировки, а также петли TRX, а для самых продвинутых – популярный во всем мире кросс-фит.

Танцевальные классы

Занятия, которые помогают не только худеть и развивать координацию, но и позволяют человеку тренироваться с удовольствием, а также на них можно научиться чему-то новому. Кстати, не редки случаи, когда посетители фитнес-клуба становились неплохими танцорами! Но и здесь нужно понимать, что уроки бывают разными – для людей с разной подготовкой. Как правило, если клиенту хочется начать заниматься на более серьезным уровне, он уходит в специальные танцевальные школы, ведь фитнес-клубы все же больше направлены на тренировки для поддержания здоровья.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Низкоударные тренировки

Это занятия, где нет резких, интенсивных движений и ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Такие тренировки посещают абсолютно разные категории людей, тем более, что некоторые из направлений – не только тренировка, но и определенная философия. Сюда можно отнести, например, занятия йогой. Пилатес подойдет людям, у которых есть проблемы с позвоночником, координацией, кроме того, эти занятия будут по душе и тем, кто любит спокойные движения и статическую нагрузку.

Так же к низкоударным урокам относятся занятия на развитие растяжки – стрейчинг. А суставная гимнастика идеально подходит людям старшего поколения, ведь именно с возрастом нарушается подвижность суставов.