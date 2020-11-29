Как в старые добрые: бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился ничьей

В ночь с 28 по 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой двух легендарных боксеров – Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.



Довольно часто фанаты не только единоборств, но и других видов спорта спорят о том, кто оказался бы сильнее в том или ином противостоянии. Что было бы, окажись Роналду и Лионель Месси в одной эпохе с Альфредо Ди Стефано и Диего Марадоной, кто круче – Александр Овечкин или Уэйн Гретцки, Кобе Брайант или Майкл Джордан.

В боксе традиционно принять сравнивать Майка Тайсона и Мохаммеда Али – поистине двух величайших бойцов-тяжеловесов в истории. Но и поединок Тайсона с Роем Джонсом-младшим наверняка вызвал бы нешуточный ажиотаж и мог поспорить по рейтингам с самыми топовыми турнирами UFC, случись он четверть века назад. Но, видимо, судьбе было угодно, чтобы этот бой состоялся именно сейчас, когда время обоих боксеров безнадежно ушло. Как ушло время и самого профессионального бокса.

Все началось с видео, которое Тайсон выложил в свой Instagram в мае этого года. В ролике Железный Майк бешено колотил по лапам во время тренировки, наглядно демонстрируя идиому про порох в пороховницах. Вполне возможно, что на этом бы все и закончилось, но пост за пару дней собрал несколько миллионов просмотров и сотню тысяч комментариев.

Многие стали восхищаться формой 54-летнего боксера. А сам он в какой-то момент заявил, что не против вернуться на ринг для участия в выставочных благотворительных боях. Сказано – сделано. Соперника долго искать не пришлось – на поединок согласился 51-летний Рой Джонс, который только недавно завершил профессиональную карьеру. Изначально бой должен был пройти в сентябре, затем дату встречи перенесли на ноябрь.

Но одно дело – снимать видео с тренировок для соцсетей, и совсем другое – выступать на ринге. Особенно в таком возрасте. Поэтому, чтобы максимально облегчить мучения ветеранов, организаторы решили провести всего восемь раундов, вдобавок сократив время раунда с трех до двух минут.

Изначально правила боя не разрешали нокаутировать соперника, но позднее Всемирный боксерский совет все-таки согласовал возможность драться до нокдаунов и нокаута. Однако ни один из боксеров этим шансом пользоваться в конечном счете не стал. Наверное, оно и к лучшему – вряд ли кто-то рассчитывал уехать с ринга прямо на тот свет.

Вообще поединок вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, для спортсменов, которым на двоих уже больше века, Тайсон и Джонс двигались и правда достаточно бодро. Тем паче что Железный Майк перед поединком сидел на жесткой диете и сбросил аж 45 килограммов.

С другой стороны, происходящее на ринге было живой иллюстрацией пословицы "старость не радость". Удары Тайсона в корпус уже не были такими сокрушительными, да и не всегда достигали цели. А Джонс хоть и носился по рингу, лихо уходя от выпадов соперника, но делал это с таким видимым трудом, что, казалось, сотню раз пожалел, что согласился на бой. Большую же часть времени оба боксера ожидаемо провели в клинче, повиснув друг на друге и тяжело дыша.

Пожалуй, главным разочарованием стал даже не сам поединок: и Тайсон, и Джонс выложились на полную, так что упрекнуть их не в чем, – а организация мероприятия. Несмотря на то, что у поединка не было официальных судей, победителя должны были выявить три экс-чемпиона мира, которые и вели статистику ударов.

В итоге поединок закончился скандалом. После боя в ринге повисла неловкая пауза: не менее легендарный, нежели бившиеся боксеры, конферансье Майкл Баффер отказался выходить и объявлять результаты. В конце концов Тайсон психанул и ушел с ринга. И где-то по пути до выхода выяснилось, что судьи насчитали ничью. Ни Рой, ни Майк с этим результатом не согласились. Но разве могло было быть иначе?

