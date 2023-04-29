Подарок к столетию: как ЦСКА во второй раз подряд взял Кубок Гагарина

29 апреля столичный ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2. Примечательно, что это произошло в день 100-летнего юбилея армейского общества. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как москвичи окончательно укрепились в статусе гегемонов российского хоккея.



Если бы кто-то в начале сезона Континентальной хоккейной лиги спросил, у кого больше всего шансов на победу в Кубке Гагарина, ответ был бы очевиден – ЦСКА. За последние несколько лет армейцы практически смяли всех своих соперников, примерно так же, как в отечественном футболе это сделал петербургский "Зенит". Однако по ходу чемпионата красно-синие все же смогли удивить.

Главным сюрпризом стало то, что ЦСКА впервые с 2018 года не сумел выиграть "регулярку", второй раз за последние восемь сезонов (если не считать прерванный из-за коронавируса чемпионат 2021/2022) пропустив вперед СКА из Санкт-Петербурга. Спад был вполне объясним: после победы в Кубке Гагарина стан красно-синих покинул ряд важных игроков. Главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову пришлось перестраивать команду, и не все в этом процессе шло гладко.

Особенно ярко проблемы проявились в плей-офф. В первом же раунде московские армейцы с колоссальным трудом прошли череповецкую "Северсталь". На следующей стадии красно-синих едва не выбил бывший наставник ЦСКА Игорь Никитин, который теперь тренирует ярославский "Локомотив". Выяснение отношений затянулось на все семь игр, но столичной команде все же удалось взять верх.

Удивительно легким на этом фоне вышел финал Западной конференции. На этой стадии плей-офф красно-синие в очередной раз встретились с петербургским СКА и также традиционно их обыграли, в некотором смысле отомстив за второе место в регулярном чемпионате. Да, на это понадобилось целых шесть матчей. Но в последних играх серии московские армейцы не оставили камня на камне от своего соперника, победив в заключительных двух поединках с суммарным счетом 10:3.

"Ак Барс" в этом смысле шел куда спокойнее и стабильнее: 4-2 в первом раунде плей-офф против соседей по республике – нижнекамского "Нефтехимика", затем 4-2 в битве с неожиданно выстрелившим "Адмиралом" из Владивостока, и 4-1 – в противостоянии с омским "Авангардом". К финальной серии стало понятно: подопечные Зинэтулы Билялетдинова могут не только навязать борьбу ЦСКА в битве за Кубок Гагарина, но и имеют реальные шансы его заполучить.

Так оно и вышло. В первом же матче казанский клуб с легкостью разобрался с армейцами (4:1). Однако затем красно-синие трижды взяли вверх (3:0, 3:2 и 2:1). Все могло решиться уже в пятом матче, но "Ак Барс" сумел вернуться в игру и выиграл сначала в Казани (2:1), а затем и в Москве (3:0). Почти проигранная казанцами серия неожиданно сохранила интригу до седьмой встречи.



Финальный матч оказался достойным завершением ярчайшей битвы. "Ак Барс" повел в самом конце первого периода: великолепный проход Кирилла Петрова закончился точным броском в его исполнении. Однако в первой же атаке после перерыва Антон Слепышев с передачи Андрея Светлакова сделал счет равным.

В середине второго периода хозяева снова вышли вперед: Александр Радулов от борта сделал пас на пятачок, а Дмитрий Воронков успешно проткнул ее в ворота. Впрочем, не прошло и трех минут, как счет снова стал ничейным. На этот раз армейцы отобрали шайбу за воротами казанцев, Сергей Плотников отдал передачу на Владислава Каменева, который переиграл голкипера "Ак Барса".

Еще 76 секунд понадобилось ЦСКА на то, чтобы перевернуть ход матча. Константин Окулов отпасовал на Даррена Дица, который находился аж на синей линии. Канадско-казахстанский защитник нанес удар точно в цель – 3:2.

В третьем периоде хозяева пытались переломить ситуацию. Особенно тяжело армейцам было в последние минуты матча, когда тренерский штаб "Ак Барса" снял голкипера в пользу шестого полевого игрока. Тем не менее, красно-синие выстояли и добились победы в Кубке Гагарина, которая стала для армейцев второй кряду.

Символично, что это произошло в день столетия ЦСКА. Столичный клуб таким образом сам себе сделал подарок по случаю юбилея. Теперь армейцы сравнялись по титулам с "Ак Барсом" – у обеих команд в активе по три Кубка Гагарина. И вполне возможно, что такими темпами в ближайшие год-два у красно-синих их станет еще больше.

